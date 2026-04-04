Стоимость проезда по МСД поднимется в самые загруженные часы

С 10 апреля проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик подорожает на 4 рубля, сообщили в столичном департаменте транспорта. Изменение коснется критически загруженных часов по будням.

Чтобы диаметр продолжал выполнять свою функцию, с 10 апреля 2026 года на 4 рубля будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням, — указано в сообщении.

Речь идет о периодах с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Стоимость проезда одного участка вырастет с 15 до 19 рублей. Власти надеются, что повышение тарифа поможет регулировать загруженность трассы и сохранить ее пропускную способность.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода вводят исключительно безналичную оплату проезда в общественном транспорте с 1 ноября. В региональном Министерстве транспорта проинформировали, что пассажиры смогут использовать только банковские и транспортные карты. До этого пассажиры имели возможность платить как наличными, так и картами, причем безналичный расчет был дешевле — 35 рублей против 40 рублей. Власти уже анонсировали увеличение стоимости проезда по карте до 40 рублей.

