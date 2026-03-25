Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:55

В Госдуме ответили, какие новые льготы получат семьи сотрудников Росгвардии

Депутат Говырин: детей погибших на СВО росгвардейцев примут в детсад вне очереди

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласно новому законопроекту, дети погибших на СВО росгвардейцев будут приниматься в детские сады без очереди, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, гарантия распространяется и на летние оздоровительные лагеря.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». Инициатива направлена на усиление социальной защиты сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и членов их семей. Она закрепляет два блока гарантий. Первый касается детей росгвардейца, погибшего или умершего при выполнении задач спецоперации, в том числе позднее от ранений, травм или заболеваний, полученных в ходе СВО. Таким детям, включая усыновленных и находящихся под опекой, будут предоставляться во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных школах, детских садах по месту жительства семьи, а также в летних оздоровительных лагерях, — поделился Говырин.

Он указал, что второй блок гарантий касается компенсации расходов на проезд. По словам депутата, если росгвардеец серьезно болен, то двум членам его семьи или близким родственникам будет оплачен проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом (кроме такси) от их дома до места нахождения больного и обратно. Он подчеркнул, что эта компенсация предоставляется однократно за весь период болезни, а порядок ее оформления определяет руководство Росгвардии.

Законопроект также фиксирует перечень близких родственников для целей этой статьи. Под ними понимаются отец и мать сотрудника, отец и мать супруга, сын и дочь, полнородные и неполнородные братья и сестры. Финансирование предусмотрено в пределах бюджетных ассигнований, уже выделенных Росгвардии. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, — заключил Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил о новом законопроекте, который даст родителям военнослужащих-инвалидов право на совместный отпуск с детьми. По словам парламентария, этой льготой смогут воспользоваться близкие военного, если у него нет супруги.

депутаты
Россия
законы
Росгвардия
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.