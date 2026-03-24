В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов Депутат Чаплин: родители военнослужащих-инвалидов смогут идти в отпуск с детьми

В соответствии с новым законопроектом родители военнослужащих-инвалидов получат право на совместный отпуск вместе с детьми, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По словам парламентария, близкие военного смогут воспользоваться возможностью, если у него нет супруги.

Для семьи, где военнослужащий имеет инвалидность I или II группы, вопрос совместного отпуска родителей и ребенка — это не просто удобства, а зачастую необходимость. Многие такие военные не состоят в браке, и их основным помощником, опорой и сопровождающим остаются родители. Мы устанавливаем четкую норму: если у военнослужащего-инвалида нет супруги, один из его родных получает право на ежегодный оплачиваемый отдых синхронно с ним, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что новый закон закрывает образовавшийся правовой пробел. По словам депутата, это даст возможность семье находиться вместе, планировать поездки для реабилитации, совместного лечения или просто полноценного отдыха.

Государство, принимая на себя заботу о защитниках Отечества, обязано учитывать и такие, казалось бы, личные, но крайне важные обстоятельства. Это решение — еще один шаг в формировании целостной системы поддержки военнослужащих и их семей, где учитываются реальные жизненные ситуации, а не только формальные критерии, — заключил Чаплин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш предложил внедрить автоматизированную систему распределения санаторно-курортных путевок для участников специальной военной операции через портал «Госуслуги». По его словам, это позволит создать прозрачную электронную очередь и устранить бюрократические препятствия, с которыми сталкиваются ветераны боевых действий при получении реабилитации.