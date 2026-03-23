В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш предложил внедрить автоматизированную систему распределения санаторно-курортных путевок для бойцов специальной военной операции через «Госуслуги», создав прозрачную электронную очередь. В беседе с NEWS.ru он отметил, что инициатива направлена на устранение бюрократических барьеров, с которыми сталкиваются инвалиды боевых действий при попытке получить реабилитацию.

Ситуация, когда инвалид боевых действий может получить путевку в санаторий только после обращения к уполномоченному по правам человека и личного вмешательства регионального министра, является ненормальной. Это означает, что система работает в ручном режиме, а доступ к реабилитации зависит от умения пробивать бюрократические барьеры. Предлагаю внедрить автоматизированную систему распределения санаторно-курортных путевок через «Госуслуги» с прозрачной электронной очередью. Человек подает заявление один раз и видит свое место в очереди. Кроме того, необходимо кратно увеличить объем закупаемых путевок именно для инвалидов СВО, чтобы очередь не растягивалась на годы. Люди, получившие ранения, защищая страну, не должны обивать пороги в поисках элементарной реабилитации, — пояснил Панеш.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что участники СВО, завершившие военную службу, имеют право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России. В 2026 году восстановление там пройдут свыше 22 тыс. человек.