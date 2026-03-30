Мощная атака на Таганрог и эскалация конфликта: новости СВО к утру 30 марта

Мирный житель погиб при ударе дрона в Таганроге, российские военные уничтожили легкобронированную технику ВСУ, три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки на Краснодар. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

Российские войска подошли к Рай-Александровке, которая является ключевым узлом обороны ВСУ перед Славянском, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинские силы продолжают оказывать сопротивление, но шансы противника сокращаются.

Он добавил, что бои происходят в окрестностях Красного Лимана и российские силы продолжают продвигаться вперед. По мнению Пушилина, украинская оборона испытывает серьезное давление и постепенно теряет позиции.

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Таганрог

Около 21:00 в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги, сообщили NEWS.ru местные жители. Как уточнила мэр города Светлана Камбулова в Telegram, силы противовоздушной обороны вели работу по отражению угрозы.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще восемь человек получили ранения.

Французские специалисты и украинские военные попали под удар «Герани»

В Житомирской области Украины был нанесен удар беспилотниками «Герань», сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. Под атакой оказались подразделение ВСУ и французские специалисты, обслуживавшие истребители Mirage. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Поддубный отметил, что информация о потерях уточняется. Ведется сбор данных и анализ последствий удара в Житомирской области.

Названы вероятные планы Украины для дальнейшей эскалации конфликта

Украина разрабатывает ракеты с более высокой дальностью поражения ради дальнейшей эскалации конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, оружие создается в рамках программы FrankenSAM, основанной на совмещении советских систем с технологиями стран НАТО, в частности Дании, Франции и Германии.

Военэксперт также отметил, что заявления США о возможном перенаправлении поставок оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток призваны отвлечь внимание России. Американцы продолжают оказывать серьезную поддержку украинской армии, пояснил он.

Краснодар подвергся атаке дронов

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. По версии канала, в результате были выбиты стекла, повреждены несколько квартир и около пяти припаркованных автомобилей.

Глава города Евгений Наумов заявил, что несколько квартир повреждено в результате атаки украинских дронов на Краснодар. Также стало известно, что три человека получили ранения, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди них двое детей.

Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ

Российские военные уничтожили легкобронированную технику ВСУ и натовские образцы в ангаре с помощью гаубицы Д-30, рассказал заместитель командира гаубичной батареи Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Буксир. Операция была проведена после обнаружения разведкой ангара с техникой.

Он отметил, что в результате были уничтожены все находившиеся там образцы легкобронированной техники. Действия российских войск проводились в рамках операции на Харьковском направлении.

Читайте также:

Приблизились к ключевому узлу обороны ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 марта

Атака ВСУ на Таганрог 29 марта: удар по школе, погибшие, что известно

Затишье перед бурей, призыв женщин: новости с фронтов СВО к вечеру 29 марта