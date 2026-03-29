Украинок тащат на фронт, цыгане обокрали ВСУ: новости СВО к вечеру 29 марта

Российские силовики заметили признаки подготовки Киева к мобилизации женщин, в Красноармейске цыгане обворовали командный пункт ВСУ, группа из трех десятков украинских бойцов-наркоманов безуспешно попыталась зайти в Купянск. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ продвинулись в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, соответствующая операция была проведена военнослужащими группировки войск «Запад».

Помимо населенного пункта за прошедшие сутки ВСУ также потеряли не менее 1275 военных, передает пресс-служба российского Минобороны. Военнослужащие группировки войск «Центр» ликвидировали более 310 бойцов, «Запада» — до 190, «Южной» — до 225, «Севера» — до 200 солдат. Совместно с авиацией ВС РФ также поразили склады противника и места скопления наемников в 143 районах. В числе пораженных целей оказался и склад дальнобойных ракет «Фламинго».

Украинцы начали «стучать» российским спецслужбам

С начала года более 370 жителей Украины обратились к российским силовым структурам, чтобы выяснить судьбу своих родственников, пропавших без вести во время службы в ВСУ, рассказали ТАСС в профильных ведомствах. Помимо гуманитарных вопросов, граждане Украины передают российским спецслужбам координаты ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) и подразделений ВСУ для последующего огневого поражения.

Для связи активно используются специализированные боты обратной связи, включая ресурс «Сохрани себе жизнь». Нередко родственники насильно мобилизованных украинцев пытаются заранее договориться о безопасной сдаче своих близких в плен.

Командование угрожает родственникам пропавших солдат ВСУ

При этом командование ВСУ ищет пропавших без вести крайне неохотно и мешает родственникам заниматься этим самостоятельно. Российские силовики рассказали ТАСС, что украинское командование угрожает родственникам бойцов из 159-й отдельной мехбригады ВСУ. Родные публиковали информацию о населенных пунктах, из которых бойцы держали связь в последний раз.

По информации силовых структур, под давлением родственники стали менять названия населенных пунктов в своих постах. Они указывают несуществующие села в Купянском районе или удаляют геометки.

Кроме того, выяснилось, что бойцы из 100-й мехбригады ВСУ, которые числятся в списке без вести пропавших, на самом деле мертвы. О незавидной участи своих сослуживцев рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Владислав Гуня. Он также раскритиковал систему подготовки украинских солдат за рубежом, назвав иностранные курсы инструментом отмывания денег.

Наркоманы попытались атаковать Купянск

Порядка 30 диверсантов ВСУ попытались атаковать Купянск, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщает Telegram-канал SHOT. При себе у ликвидированных бойцов обнаружили и наркотические вещества. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Канал утверждает, что украинские бойцы предприняли попытки отбить окраину Купянска у российских военных. За последнюю неделю это была шестая и безуспешная попытка контратаки.

Киев намерен поставить женщин под ружье

На Украине также заметили признаки подготовки к мобилизации женщин. Российские силовики рассказали ТАСС, что прямым подтверждением этих намерений силовики называют запуск новой социальной рекламы, содержащей призывы к украинкам принимать непосредственное участие в защите государства.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины — прямое тому подтверждение», — добавил собеседник агентства.

Комментируя ситуацию, военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что пока женская мобилизация будет носить добровольный характер. Массовый женский призыв, по его мнению, будет возможен, если положение на фронте для ВСУ станет еще хуже.

Цыгане обнесли командный пункт ВСУ

Цыгане в Красноармейске украли на командном пункте ВСУ миномет и генераторы, рассказал ТАСС беженец из города, спасший группу тяжелораненых российских бойцов. По его словам, вслед уезжающему автомобилю украинские военнослужащие открыли огонь, однако похитителям удалось успешно скрыться.

«Пришли ребята — цыгане на этот завод — „АПК-Инвест“, у них там был командный пункт, и своровали у них пять или шесть генераторов. Миномет им еще достался», — сообщил собеседник агентства.

