Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 08:26

Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи

ТАСС: 370 украинцев нашли исчезнувших солдат ВСУ благодаря российским силовикам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала года более 370 жителей Украины обратились к российским силовым структурам, чтобы выяснить судьбу своих родственников, пропавших без вести во время службы в ВСУ, рассказали ТАСС в профильных ведомствах. Для связи активно используются специализированные боты обратной связи, включая ресурс «Сохрани себе жизнь».

Таким образом уже сотни украинских жителей узнали о судьбах своих пропавших без вести близких, — пояснил собеседник агентства.

В силовых структурах также подчеркнули, что родственники насильно мобилизованных украинцев зачастую пытаются заранее договориться о безопасной сдаче своих близких в плен. Помимо гуманитарных вопросов, граждане Украины передают российским спецслужбам координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и подразделений ВСУ для последующего огневого поражения.

Ранее стало известно, что Харьковской области начали действовать банды, собравшиеся из числа дезертиров. Сбежавшие из ВСУ военные не только совершают разбойные нападения, но и сбывают в соцсетях амуницию, оружие и дроны.

ВСУ
Украина
ВС РФ
военнопленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.