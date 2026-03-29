Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи

С начала года более 370 жителей Украины обратились к российским силовым структурам, чтобы выяснить судьбу своих родственников, пропавших без вести во время службы в ВСУ, рассказали ТАСС в профильных ведомствах. Для связи активно используются специализированные боты обратной связи, включая ресурс «Сохрани себе жизнь».

Таким образом уже сотни украинских жителей узнали о судьбах своих пропавших без вести близких, — пояснил собеседник агентства.

В силовых структурах также подчеркнули, что родственники насильно мобилизованных украинцев зачастую пытаются заранее договориться о безопасной сдаче своих близких в плен. Помимо гуманитарных вопросов, граждане Украины передают российским спецслужбам координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и подразделений ВСУ для последующего огневого поражения.

Ранее стало известно, что Харьковской области начали действовать банды, собравшиеся из числа дезертиров. Сбежавшие из ВСУ военные не только совершают разбойные нападения, но и сбывают в соцсетях амуницию, оружие и дроны.