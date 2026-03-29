Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 08:00

Удар по Одессе и банды дезертиров ВСУ: новости СВО к утру 29 марта

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Харьковской области орудуют преступные группы из числа дезертиров ВСУ, Ленобласть вновь подверглась атакам дронов, в Одессе зафиксированы серьезные повреждения после ударов. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Раскрыта правда о неизбежных территориальных потерях Киева

Эксперт Маркус Райснер заявил, что Украине при любом исходе конфликта придется уступить часть территории. Он подчеркнул, что любой выбранный сценарий не изменит эту необходимость.

Отказ Киева от переговоров в 2022 году стал серьезной стратегической ошибкой, отметил Райснер. По его мнению, это ухудшило позиции Украины и осложнило дальнейшее урегулирование конфликта.

В Харьковской области появились банды дезертиров ВСУ

В Харьковской области продолжают действовать преступные группы из числа дезертиров украинской армии, сообщили в российских силовых структурах. Они совершают разбои, убийства и активно торгуют оружием и беспилотниками в социальных сетях.

По словам силовиков, обычные патрули опасаются вступать в конфликты с дезертирами, поэтому для задержаний привлекаются специальные подразделения. Ситуация в регионе остается сложной и требует постоянного контроля со стороны правоохранительных органов.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

Соединенные Штаты Америки не выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа вложила большие финансы в предыдущие этапы общения, а сам конфликт влияет на мировые процессы.

Политолог отметил, что США выгодно оставаться участником переговоров по Украине ради поддержки России в урегулировании ближневосточного конфликта. По его словам, Москва может стать посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Стало известно, кого ВСУ отправляют на передовую

Командование ВСУ в Харьковской области бросает в бой солдат противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщили в российских силовых структурах. По их данным, речь идет о попытках доукомплектовать подразделения 127-й ОТМБр на Липцевском направлении за счет военнослужащих, ранее выполнявших задачи в тылу.

Источник утверждает, что такие бойцы, оказавшись на передовой и будучи деморализованными огневым воздействием, дезертируют с позиций в лесных массивах в районе Избицкого.

Зеленский сделал признание после ударов по Одессе

Серьезные повреждения зафиксированы в Одессе после ударов со стороны Вооруженных сил России в ночь на 28 марта, написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что при атаке было задействовано более 60 БПЛА. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

По словам главы государства, среди поврежденных в Одессе объектов — предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Удары также пришлись по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях, уточнил президент.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ленобласть вновь подверглась ударам ВСУ

В Ленинградской области за ночь был сбит 31 беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, повреждения получил порт Усть-Луга.

Пострадавших среди людей нет. Спасатели работают на тушении возгорания, отметил Дрозденко.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев готовится к мобилизации женщин
Путин признался, что делал пометки при общении с Говорухиным
Пулково временно «заблокировали»
Мадуро впервые обратился к сторонникам из тюрьмы
Диетолог назвала неочевидную опасность употребления готовых блюд
Стало известно, как командование ВСУ скрывает потери под Сумами
Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи
«Комиксы Marvel не учат дипломатии»: Дмитриев о Каллас после ее слов об РФ
ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс
Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ
Россиянам рассказали, сколько денег безопасно хранить на карте
Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 марта: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 203 беспилотника над 20 российскими регионами
Полковник предупредил Киев о развязке любого сценария в отношении Украины
Россиянам рассказали, чем может обернуться установка забора на даче
В трех российских регионах ожидают атаку БПЛА
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.