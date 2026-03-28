Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом ТАСС: ВСУ под Харьковом бросают в бой солдат ПВО и РЭБ, но они дезертируют

Командование ВСУ в Харьковской области бросает в бой солдат противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. При этом они сразу же дезертируют.

На Липцевском направлении командование ВСУ пытается доукомплектовать подразделения 127-й ОТМБр за счет военнослужащих подразделений ПВО и РЭБ. Выполнявшие ранее задачи в тыловых районах, деморализованные от российского огневого воздействия солдаты противника дезертируют с занимаемых позиций в лесных массивах около Избицкого, — сказал собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково.

При этом некоторые бойцы ВСУ сами бегут с передовой. Военнопленный ВСУ Андрей Гриценко, до этого отбывавший наказание в колонии, сообщил, что подписавшие контракт бывшие заключенные массово дезертируют. Половина рекрутов из колоний покидают подразделения сразу после отправки на фронт.