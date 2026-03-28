Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

Соединенные Штаты Америки не выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа вложила большие финансы в предыдущие этапы общения, а сам конфликт влияет на мировые процессы.

На текущий момент маловероятен сценарий, при котором США выйдут из переговорного процесса по Украине. Трамп и его команда очень много политического капитала вложили в переговоры с Российской Федерацией. И выходить сейчас, признавать свое поражение, для них будет политически чувствительно. Плюс украинский конфликт все-таки влияет на общемировые процессы, поэтому этим придется заниматься так или иначе, — заявил он.

Политолог отметил, что США выгодно оставаться участником переговоров по Украине ради поддержки России в урегулировании ближневосточного конфликта. По его словам, Москва может стать посредником между Вашингтоном и Тегераном.

В рамках ближневосточных процессов, которые сейчас, конечно, отвлекают внимание Вашингтона, очевидно, что там те или иные переговоры могут проходить между США и Россией. Россия в дальнейшем может стать посредником по деэскалации, разрешению иранского конфликта. То есть смысл в том, что прекращать с нами переговоры бессмысленно, потому что мы можем помочь разрешить и другие конфликты, которые сейчас в мире разгораются, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось об острой перепалке между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно.