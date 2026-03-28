28 марта 2026 в 17:27

Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине

Соединенные Штаты Америки не выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа вложила большие финансы в предыдущие этапы общения, а сам конфликт влияет на мировые процессы.

На текущий момент маловероятен сценарий, при котором США выйдут из переговорного процесса по Украине. Трамп и его команда очень много политического капитала вложили в переговоры с Российской Федерацией. И выходить сейчас, признавать свое поражение, для них будет политически чувствительно. Плюс украинский конфликт все-таки влияет на общемировые процессы, поэтому этим придется заниматься так или иначе, — заявил он.

Политолог отметил, что США выгодно оставаться участником переговоров по Украине ради поддержки России в урегулировании ближневосточного конфликта. По его словам, Москва может стать посредником между Вашингтоном и Тегераном.

В рамках ближневосточных процессов, которые сейчас, конечно, отвлекают внимание Вашингтона, очевидно, что там те или иные переговоры могут проходить между США и Россией. Россия в дальнейшем может стать посредником по деэскалации, разрешению иранского конфликта. То есть смысл в том, что прекращать с нами переговоры бессмысленно, потому что мы можем помочь разрешить и другие конфликты, которые сейчас в мире разгораются, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось об острой перепалке между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно.

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК похитили монаха УПЦ
Саудовская Аравия нашла способ решить проблему Ормузского пролива
Подмосковный маньяк раскрыл число совершенных убийств
Убитая войсками Израиля в Ливане журналистка сотрудничала с «Известиями»
«Задета вена»: Синицина раскрыла жуткие подробности травмы на шоу Навки
Москвичи начали выкладывать миллионы ради выпускных для четвероклассников
В США объяснили, как Китай усидел на двух геополитических стульях
«Пипе слова не давали»: Захарова поставила на место депутата Рады
«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе»
Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган
Раскрыты детали дела россиянки, чье тело нашли в братской могиле Бангкока
Озвучены страшные последствия авиаудара по столице Ирана
Россиянам рассказали, чем опасна подделка инвалидности
Россиянам предсказали закрытие модных магазинов
Крупнейший порт Омана «взял паузу» в работе по веской причине
Риттер разнес планы США по захвату острова Харк
Суд изъял имущество экс-главы Вологды после его смерти
Российские пенсионеры вложили баснословную сумму в «новую МММ» и прогорели
Таксист насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
Глава Росатома сделал тревожное заявление о ситуации на АЭС «Бушер»
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

