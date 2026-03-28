28 марта 2026 в 06:44

«Мы уступим вам место»: Рубио поспорил с Каллас о ситуации на Украине

Axios: Рубио со злости предложил Каллас заняться урегулированием на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
На совещании глав МИД стран G7 во Франции произошла острая перепалка между госсекретарем США Марко Рубио и главой евродипломатии Каей Каллас. Американский дипломат предложил европейской коллеге самой взяться за урегулирование конфликта на Украине, если она считает, что США делают недостаточно, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Все началось с того, что Каллас раскритиковала Вашингтон за то, что он, по ее мнению, недостаточно жестко ведет себя с Россией. Рубио, которого это явно разозлило, ответил резко и на повышенных тонах.

Мы делаем все, что в наших силах, для прекращения конфликта. Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место, — сказал он Каллас.

Госсекретарь также отметил, что США поддерживают контакты и с Москвой, и с Киевом, а также оказывают Украине военную и разведывательную помощь. После перепалки несколько европейских министров вмешались и заявили, что по-прежнему рассчитывают на дипломатические усилия США.

Ранее Рубио резко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ходе мирных переговоров. По словам американского политика, украинский глава сознательно искажает позицию Вашингтона, заявляя, что гарантии безопасности Киеву поставлены в зависимость от «вывода сил из Донбасса».

Кая Каллас
Марко Рубио
перепалка
Украина
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

