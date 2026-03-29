Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта

Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили 25 пунктов управления БПЛА, 102 беспилотника самолетного типа и 40 тяжелых коптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 марта?

«Север» уничтожил 25 пунктов управления БПЛА

«Уничтожено 25 пунктов управления БПЛА, 102 БПЛА самолетного типа, 40 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и девять НРТК (наземных робототехнических комплексов. — NEWS.ru), а также четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств», — рассказал офицер.

Военкор раскрыл важность освобождения Брусовки

Освобождение села Брусовка в ДНР откроет дорогу на Красный Лиман, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это — ключ к наступлению на Славянск с севера.

«Российская армия освободила Брусовку. Группировка „Запад“ постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять — агломерация попадет в клещи. С юга и с запада ее, напомним, поджимает группировка „Юг“», — говорится в сообщении.

ВС РФ за сутки сбили 68 украинских дронов

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили за сутки 15 украинских БПЛА самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера», — сказал он.

В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика

В Харьковской области ликвидирован служивший в рядах ВСУ стендап-комик Артур Петров, сообщила его супруга Екатерина в соцсети. По ее словам, гибель произошла 18 марта, он числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Петров служил в ВСУ с апреля 2025 года и последние месяцы находился на линии фронта.

ПВО сбила 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за девять часов сбили 26 украинских дронов над пятью регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Белгородской, Курской, Тульской, Московской областях и республике Крым.

«28 марта с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», — сказано в сообщении.

