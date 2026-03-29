Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 05:50

Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили 25 пунктов управления БПЛА, 102 беспилотника самолетного типа и 40 тяжелых коптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 29 марта?

«Север» уничтожил 25 пунктов управления БПЛА

«Уничтожено 25 пунктов управления БПЛА, 102 БПЛА самолетного типа, 40 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 и девять НРТК (наземных робототехнических комплексов. — NEWS.ru), а также четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств», — рассказал офицер.

Военкор раскрыл важность освобождения Брусовки

Освобождение села Брусовка в ДНР откроет дорогу на Красный Лиман, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это — ключ к наступлению на Славянск с севера.

«Российская армия освободила Брусовку. Группировка „Запад“ постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять — агломерация попадет в клещи. С юга и с запада ее, напомним, поджимает группировка „Юг“», — говорится в сообщении.

ВС РФ за сутки сбили 68 украинских дронов

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» сбили за сутки 15 украинских БПЛА самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 15 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 тяжелых боевых квадрокоптера», — сказал он.

В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика

В Харьковской области ликвидирован служивший в рядах ВСУ стендап-комик Артур Петров, сообщила его супруга Екатерина в соцсети. По ее словам, гибель произошла 18 марта, он числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Петров служил в ВСУ с апреля 2025 года и последние месяцы находился на линии фронта.

ПВО сбила 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за девять часов сбили 26 украинских дронов над пятью регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Белгородской, Курской, Тульской, Московской областях и республике Крым.

«28 марта с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта

Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта

Наводнение в Дагестане: что известно 28 марта, жертвы, сотни тыс. без света

ВСУ
СВО
ВС РФ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
В МИД РФ раскрыли, почему не удается назвать точное число жертв в Селидово
«Исторический момент»: на Западе пришли в ужас от отношения Украины к ЕС
Зоопсихолог ответила, как лучше разместить туалетный лоток для кошки
От заморозков до +17: погода в Москве и Петербурге 30 марта — 5 апреля
Песков высказался о скорости развития отношений России и США
В Ростовской области после отражения атаки БПЛА остались последствия
Венгрия перекрыла газ Украине и может поддержать Германию энергией
Эксперт рассказал, как война на Ближнем Востоке влияет на позицию Украины
У ФНС появится возможность заблокировать счета россиян за одно действие
В России создали чудо-лекарство от мигрени: когда оно появится в аптеках
Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции в Иране
Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта
Песков высказал мнение Кремля о будущих встречах парламентариев из РФ и США
Число сбитых БПЛА в Ленинградской области значительно выросло
В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика
В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов
Масло, запчасти, антикор: названы главные проблемы с китайскими машинами
«Доставили в больницу с тяжелыми травмами»: автомобиль въехал в толпу людей
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.