28 марта 2026 в 19:23

Военкор раскрыл важность освобождения Брусовки

Военкор Коц: Брусовка откроет дорогу на Славянск

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Освобождение села Брусовка в ДНР откроет дорогу на Красный Лиман, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это — ключ к наступлению на Славянск с севера.

Российская армия освободила Брусовку. Группировка «Запад» постепенно продвигается к Славянско-Краматорской агломерации. Красный Лиман — ключ к наступлению на Славянск с севера. Если его удастся взять — агломерация попадет в клещи. С юга и с запада ее, напомним, поджимает группировка «Юг», — говорится в сообщении.

Ранее Коц сообщил, что освобождение села Никифоровка в ДНР создает прямую угрозу для логистических цепочек ВСУ на этом участке фронта. По его словам, это обернется разрушительными последствиями для украинской обороны.

До этого Коц заявил, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. Он отметил, что село занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

