В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика В Харьковской области ликвидирован служивший в ВСУ стендап-комик Петров

В Харьковской области ликвидирован служивший в рядах ВСУ стендап-комик Артур Петров, сообщила его супруга Екатерина в соцсети. По ее словам, гибель произошла 18 марта, он числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Петров служил в ВСУ с апреля 2025 года и последние месяцы находился на линии фронта. Супруга призвала сохранить понять о нем.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Оператор с позывным Психолог рассказал более чем о 30 запусках дронов за день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность. Интенсивность боестолкновений и высокая плотность огня привели к тому, что личный состав был практически полностью уничтожен или вышел из строя.