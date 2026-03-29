Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 05:13

В Харьковской области ликвидирован служивший в ВСУ стендап-комик Петров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В Харьковской области ликвидирован служивший в рядах ВСУ стендап-комик Артур Петров, сообщила его супруга Екатерина в соцсети. По ее словам, гибель произошла 18 марта, он числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Петров служил в ВСУ с апреля 2025 года и последние месяцы находился на линии фронта. Супруга призвала сохранить понять о нем.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Оператор с позывным Психолог рассказал более чем о 30 запусках дронов за день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность. Интенсивность боестолкновений и высокая плотность огня привели к тому, что личный состав был практически полностью уничтожен или вышел из строя.

комики
солдаты
смерти
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции в Иране
Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта
Песков высказал мнение Кремля о будущих встречах парламентариев из РФ и США
Число сбитых БПЛА в Ленинградской области значительно выросло
В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика
В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов
Масло, запчасти, антикор: названы главные проблемы с китайскими машинами
«Доставили в больницу с тяжелыми травмами»: автомобиль въехал в толпу людей
«Одна из серьезных проблем»: в ГД предложили расширить список самозапретов
Фадеев предупредил россиян о слежке через умные колонки и дал простой совет
SHOT сообщил, что над Смоленском прогремели взрывы
Дроны атаковали Ленинградскую область
Цифровой рубль с 1 сентября: для кого будет обязателен, все плюсы и выгоды
Уход за детьми и служба в армии будут засчитываться в пенсионный стаж
Песков оценил визит депутатов Госдумы в США
Коэффициент ОСАГО пересчитают с 1 апреля и это повлияет на стоимость полиса
Онищенко рассказал, сколько детей женщина может родить за жизнь
Два московских аэропорта начали принимать рейсы только по согласованию
Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.