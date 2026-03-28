Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за девять часов сбили 26 украинских дронов над пятью регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Белгородской, Курской, Тульской, Московской областях и республике Крым.
28 марта с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу восемь муниципалитетов Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, силами ПВО уничтожен 71 беспилотник. В результате атаки в селе Маломихайловка погиб мирный житель, еще пятеро гражданских получили ранения.
До этого одноэтажный дом загорелся в Донецке в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Инцидент произошел в Петровском районе, сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.