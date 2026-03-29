Стало известно, как цыгане дерзко обокрали ВСУ ТАСС: цыгане украли у ВСУ миномет и генераторы в Красноармейске

Цыгане в Красноармейске украли на командном пункте ВСУ миномет и генераторы, рассказал ТАСС беженец из города, спасший группу тяжелораненых российских бойцов. По его словам, вслед уезжающему автомобилю украинские военнослужащие открыли огонь, однако похитителям удалось успешно скрыться.

Пришли ребята — цыгане на этот завод — «АПК-Инвест», у них там был командный пункт, и своровали у них пять или шесть генераторов. Миномет им еще достался, — сообщил собеседник агентства.

Ранее житель Красноармейска рассказал, что ему удалось в одиночку уничтожить украинский пикап, который перевозил на одну из позиций дроны и оборудование. По словам мужчины, он также спас троих тяжелораненых российских военнослужащих.

Ранее в российских силовых структурах выяснили, что командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.