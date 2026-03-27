27 марта 2026 в 10:23

Житель Красноармейска в одиночку спалил украинский пикап с дронами

Житель Красноармейска рассказал, что ему удалось в одиночку уничтожить украинский пикап, который перевозил на одну из позиций дроны и оборудование. По словам мужчины, которые приводит ТАСС, он также спас троих тяжело раненых российских военнослужащих.

Смотрю, никого нет. Подошел к пикапу, глянул в пикап, смотрю, оружие лежит. Ну себе взял. Подоставал их дроны, подоставал пульты от дронов, разломал все ногами, потоптался, поразбивал это все, набрал бутылочку бензина, кинул в машину и пошел домой, — вспомнил мирный житель.

Мужчина уточнил, что после этого ВСУ начали поиски виновных в уничтожении пикапа. Он добавил, что за это его искали месяц, но так и не нашли, хотя поняли, что это был он.

Собеседник агентства также рассказал, что спустя некоторое время к нему пришли украинские солдаты и потребовали вернуть оружие, избивали его и угрожали расправой. Позже двор, в котором жил мужчина вместе с пожилым отцом, ВСУ начали уничтожать с воздуха. Они выжили чудом.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ Сергей Ярашев, который на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино, совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Сослуживец по имени Дмитрий рассказал, что молился за товарища, когда тот перестал выходить на связь. Он даже расплакался, когда узнал, что Ярашеву удалось выжить.

