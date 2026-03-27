Житель Красноармейска в одиночку спалил украинский пикап с дронами

Житель Красноармейска рассказал, что ему удалось в одиночку уничтожить украинский пикап, который перевозил на одну из позиций дроны и оборудование. По словам мужчины, которые приводит ТАСС, он также спас троих тяжело раненых российских военнослужащих.

Смотрю, никого нет. Подошел к пикапу, глянул в пикап, смотрю, оружие лежит. Ну себе взял. Подоставал их дроны, подоставал пульты от дронов, разломал все ногами, потоптался, поразбивал это все, набрал бутылочку бензина, кинул в машину и пошел домой, — вспомнил мирный житель.

Мужчина уточнил, что после этого ВСУ начали поиски виновных в уничтожении пикапа. Он добавил, что за это его искали месяц, но так и не нашли, хотя поняли, что это был он.

Собеседник агентства также рассказал, что спустя некоторое время к нему пришли украинские солдаты и потребовали вернуть оружие, избивали его и угрожали расправой. Позже двор, в котором жил мужчина вместе с пожилым отцом, ВСУ начали уничтожать с воздуха. Они выжили чудом.

