Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»

Табор цыган пошел на штурм украинского военкомата в Закарпатье. Что там произошло, чем кончилась битва цыган с ТЦК?

Как начался конфликт в Межгорье, «бусификация» цыган

Цыганский табор штурмовал здание украинского ТЦК (военкомата) в Закарпатье. Чтобы отбиться, украинским военкомам пришлось стрелять.

Украинский журналист Виталий Глагола рассказал о «битве» между цыганами и ТЦК в небольшом закарпатском поселке Межгорье. 9 мая военкомы ТЦК увезли в военкомат одного из представителей цыганской общины. После этого всем мужчины табора — около 30 человек — пошли на штурм военкомата.

Что произошло, как цыгане шли штурмовать ТЦК

Цыгане обвинили ТЦК в том, что они «бусифицировали», то есть незаконно и силой мобилизовали их односельчанина.

Украинские военкомы забаррикадировались на территории местного отдела ТЦК. Толпа принялась ломать ворота и закидывать здание военкомата камнями. Глагола сообщил, что для того чтобы разогнать разбушевавшихся цыган, сотрудники ТЦК открыли огонь: прозвучал по крайней мере один выстрел из стартового пистолета и несколько выстрелов из автомата Калашникова.

Украинские СМИ отмечают, что сначала в Хустском отделе ТЦК полностью отрицали инцидент. Потом им пришлось признать, что произошло нападение на военкомов, а после — что в ответ прозвучали выстрелы. О судьбе цыгана, захваченного ТЦК, не сообщается.

Сотрудники ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети украинцы поддержали нападение цыган на ТЦК.

«Рано или поздно людоловы будут бегать с горящими факелами, и полицейские тоже, вечно продолжаться так не может», — заявил в комментариях Telegram украинец Руслан.

Много ли цыган в Закарпатье, почему они не боятся ТЦК

В Закарпатской области живет больше всего цыган на Украине. Оценки их численности сильно расходятся: согласно официальной переписи, в Закарпатье проживало всего около 14 тыс. представителей общины, однако, по неофициальным данным СМИ и аналитиков, их популяция может находить до 40–80 тыс. человек (до 6% населения). Цыгане в Закарпатье принадлежат к разнообразным общинам: есть как оседлые, так и кочевые таборы.

Закарпатские цыгане регулярно фигурируют в сообщениях украинских СМИ и блогеров в связи с действиями ТЦК. С самого начала массовой мобилизации на Украине в марте 2022 года цыгане активно противостоят действиям ТЦК, любыми способами забирая своих соплеменников из рук «людоловов».

Так, Виталий Глагола приводит серию инцидентов с ромами и ТЦК в Закарпатье:

3 мая группы цыган из села Онок заблокировала местный ТЦК из-за «бусификации» их односельчанина; в знак протеста они принесли в помещение ТЦК шины и подвозили поврежденные авто.

10 марта цыгане с палками напали на ТЦК в Ужгородском районе и разбили служебный микроавтобус.

29 мая 2025 года табор в Великом Березном атаковал пост украинской погранслужбы: военные заподозрили цыган в том, что они за деньги переправляют на румынскую территорию уклонистов. При попытке устроить проверку военные получили отпор.

4 мая 2025 года также конфликт был в селе Онок: ромы заблокировали вход в ТЦК в Виноградове, их пришлось выбивать со стрельбой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Снежный ураган накрыл Урал и Югру: блэкаут, когда доберется до Москвы?

Атаки ВСУ и нарушения перемирия 10 мая: удары БПЛА, как отвечает Россия

Щит и меч: какую боевую технику впервые показали на параде Победы в Москве