Несколько квартир повреждено в результате атаки ВСУ на Краснодар

Несколько квартир повреждено в результате атаки украинских дронов на Краснодар, сообщил глава города Евгений Наумов. По его словам, пострадавших, предварительно, нет.

В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА повредил остекление нескольких квартир многоэтажного дома. Также есть повреждения внутри одной квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал глава Краснодара.

В настоящее время все оперативные службы находятся на местах происшествия. Наумов призвал местных жителей не подходить к обломкам БПЛА.

Ранее в аэропортах Краснодара и Волгограда ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. По информации источника, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее Слюсарь заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб.