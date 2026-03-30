30 марта 2026 в 00:39

Стало известно о раненых при атаке БПЛА на Краснодар

При атаке ВСУ на Краснодар пострадали три человека, в том числе двое детей

Три человека получили ранения при атаке украинских дронов на Краснодар, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди них двое детей.

По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации, — сказано в заявлении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще восемь человек получили ранения.

До этого глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что несколько квартир повреждено в результате атаки украинских дронов на Краснодар.

Краснодар
дети
ВСУ
атаки
Стало известно о раненых при атаке БПЛА на Краснодар
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

