Налет БПЛА на Краснодар ночью 30 марта: удар по многоэтажке, детали атаки

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Краснодар в ночь на понедельник, 30 марта. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Краснодар ночью 30 марта

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодаре беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. По версии канала, в результате выбиты стекла, повреждены несколько квартир и около пяти припаркованных автомобилей.

Как пишет SHOT, утром местные жители слышали два-три взрыва и видели яркую вспышку. По информации канала, удар пришелся на верхние этажи дома.

Позднее глава города Евгений Наумов заявил, что несколько квартир повреждено в результате атаки украинских дронов на Краснодар. По его словам, пострадавших, предварительно, нет.

«В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА повредил остекление нескольких квартир многоэтажного дома. Также есть повреждения внутри одной квартиры. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава Краснодара.

Все оперативные службы находятся на местах происшествия. Наумов призвал местных жителей не подходить к обломкам БПЛА.

Также стало известно, что три человека получили ранения при атаке украинских дронов на Краснодар, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Среди них двое детей.

«По уточненной информации, в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», — сказано в заявлении.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 30 марта

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще один получил ранение.

«Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе — один мужчина погиб, еще один получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы», — написал Слюсарь.

Он уточнил, что людей эвакуировали из района ударов, работа по отражению воздушной атаки продолжается. На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность, жителей призвали соблюдать осторожность.

Кроме того, над Брянской областью ликвидировали три украинских дрона самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

«Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожено три вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор.

Также в период с 13:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 БПЛА, передает оборонное ведомство. По данным Минобороны, противник попытался атаковать Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым.

