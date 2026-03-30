30 марта 2026 в 10:06

Пушилин раскрыл, какой город скоро могут освободить российские военные

Пушилин: российские военные вошли на окраину Белицкого в ДНР

Российские военные улучшили позиции у населенного пункта Белицкое в ДНР, заявил в эфире «Вестей» глава региона Денис Пушилин. По его словам, штурмовики ВС РФ уже вошли на его окраины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы видим улучшение значительное наших позиций в районе населенного пункта Белицкое, где мы уже фиксируем заход штурмовых подразделений на его окраины, — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что, несмотря на активное сопротивление ВСУ, улучшение позиций ВС России наблюдается в районе Нового Донбасса.

Кроме того, Пушилин заявил, что российские военные улучшили позиции в центре Константиновки. По его словам, похожая ситуация сложилась на востоке города и в районе железнодорожного вокзала.

До этого бойцы ВСУ подтвердили начало боев за Славянск и Краматорск в ДНР. По словам источника, больше всего местные жители недовольны присутствием украинских военнослужащих, которые регулярно грабят как брошенные квартиры, так и дома, где еще остаются люди.

Военкор Александр Коц подчеркивал, что освобождение Александровки серьезно нарушает логистику ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в ДНР. По его словам, село расположено на северной границе ДНР и Харьковской области — в 7 км к северо-западу от Новоселовки, и занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск — Красный Лиман и Красный Лиман — Боровая.

