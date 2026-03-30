30 марта 2026 в 10:22

Пушилин объяснил, почему ВСУ заминировали ключевой водный канал ДНР

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украинские войска намерены затянуть сроки восстановления канала Северский Донец — Донбасс после его освобождения российскими силами, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС «Вести». По его словам, противник прибегает к таким методам, как минирование, чтобы нанести дополнительный ущерб региону.

Неудивительно, что противник действует такими методами, пытаясь навредить даже уже после того, как данная территория будет освобождена. Противник хочет затянуть время, пока будут проходить восстановительные работы. Для чего это делается — просто, чтобы нанести дополнительный ущерб для жизнеобеспечения граждан, проживающих на территории крупных агломераций в нашем регионе, — отметил он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс и прилегающей территории. По информации собеседника агентства, так противник готовится встречать российские войска.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные улучшили позиции в центре Константиновки. По его словам, похожая ситуация сложилась на востоке города и в районе железнодорожного вокзала.

ДНР
Денис Пушилин
Донбасс
ВСУ
минирования
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
