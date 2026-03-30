Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек

Любая домохозяйка на Украине может стать главой немецкого концерна Rheinmetall, заявил президент страны Владимир Зеленский. Так он ответил на слова гендиректора компании Армина Паппергера, что дроны для ВСУ собирают домохозяйки, передает «Страна.ua».

Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall, — заявил Зеленский.

Ранее Паппергер назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «конструктором LEGO», которые мало чем могут быть полезны западным странам. По его мнению, женщины с 3D-принтерами на кухнях делают детали для небольших беспилотников, но такие технологии, по мнению гендиректора, не идут в сравнение с разработками Lockheed Martin, General Dynamics или самой Rheinmetall.

До этого Зеленский заявил, что США попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке. Он объяснил, что речь идет о защите американских военных баз в регионе. По словам главы государства, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также обратились к Киеву за поддержкой.