«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны

Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «конструктором Lego», которые мало чем могут быть полезны западным странам, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер, рассказывая о своей беседе с ним. По словам Шустера, Паппергер не ожидает, что украинские разработки смогут произвести революцию в его отрасли.

Когда я затронул тему беспилотников, которые Украина использовала, <...> председатель и генеральный директор компании Армин Паппергер с презрением отреагировал. «Вот так играют с конструктором Lego», — сказал он мне, — приводит издание слова журналиста.

Журналист также передал слова Паппергера о том, что украинские домохозяйки с 3D-принтерами на кухнях делают детали для небольших беспилотников, но такие технологии, по мнению гендиректора, не идут в сравнение с разработками Lockheed Martin, General Dynamics или самой Rheinmetall.

