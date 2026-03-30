IT-эксперт ответил, как россияне начнут обходить отмену оплаты Apple IT-эксперт Геллер: люди будут оплачивать подписки Apple через сторонние площадки

Российские пользователи начнут приобретать подписки Apple на сторонних платформах, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, оплата с мобильного счета — не единственный способ купить зарубежный продукт.

Будут и другие способы оплаты [подписок Apple]. Просто люди будут платить не через App Store, не через наших операторов, а через большое количество разных площадок, — поделился Геллер.

Ранее источник в правительстве России сообщил, что Минцифры обсудило с крупными операторами связи возможность временной блокировки оплаты сервисов Apple с мобильного счета. Это рассматривается как способ оказать давление на американскую компанию, чтобы вернуть российские приложения в App Store.

