30 марта 2026 в 14:53

ВСУ уничтожили помещение с продуктовыми наборами для жителей Запорожья

Фото: Социальные сети
В результате атаки украинских беспилотников в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области уничтожено помещение, где хранились продуктовые наборы для местных жителей, сообщила глава округа Наталья Иванова в своем канале на платформе MAX. Гуманитарная помощь предназначалась для безвозмездной раздачи населению.

В результате подлой атаки БПЛА ВСУ было уничтожено помещение, где хранились готовые продуктовые наборы, предназначенные для оказания безвозмездной натуральной помощи, — написала она.

По словам Ивановой, была потеряна значительная часть запасов. Она подчеркнула, что уничтожение гуманитарной помощи для тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении, является циничным и бесчеловечным актом, направленным против мирного населения. Глава округа предупредила жителей, что из-за случившегося сроки выдачи продуктовых наборов будут сдвинуты ориентировочно на конец апреля.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей.

