Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 16:43

В России снизились биржевые цены на бензин

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на бензин и дизель упали на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, свидетельствуют данные площадки. Это происходит на фоне возможного запрета на экспорт топлива с 1 апреля.

Бензин АИ-92 подешевел до 65,496 тыс. рублей за тонну (-2,16%), АИ-95 — до 69,974 тыс. рублей за тонну (0,92%). Дизельное топливо также показало отрицательную динамику. Летний дизель снизился в цене на 0,94%, до 63,308 тыс. рублей за тонну, зимний — на 0,31%, до 62,548 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута сократилась на 18,72% и достигла 16,852 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,62%, до 22,905 тыс. рублей за тонну, а цена авиационного керосина осталась без изменений на уровне 76,377 тыс. рублей за тонну.

Ранее в кабмине по итогам совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов сообщили, что вице-премьер России Александр Новак обратился к Минэнерго с поручением составить проект запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Мера направлена на стабилизацию цен и обеспечение приоритетного снабжения топливом внутреннего рынка.

Россия
цены
бензин
биржи
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.