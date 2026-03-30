Рубио ответил на вопрос, с каким иранским руководством США ведут диалог

Госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала ABC не назвал представителей властей Ирана, с которыми США ведут диалог. Он считает, что раскрытие имен приведет к неприятностям внутри Исламской Республики.

Я не собираюсь раскрывать вам, кто эти люди, потому что это, вероятно, навлекло бы на них неприятности со стороны других групп людей внутри Ирана, — сказал Рубио.

Ранее глава Белого дома заявил, что США могут заключить мирную сделку с Ираном в ближайшее время. Он пригрозил уничтожением электростанций и нефтяных скважин Исламской Республики, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в случае срыва мирного соглашения и закрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что речь идет о ключевых объектах, включая электростанции, нефтяные скважины и остров Харк.

До этого аналитики назвали отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана одной из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».