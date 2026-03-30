«Значительный прогресс»: Трамп пообещал скорую сделку с Ираном

США могут заключить мирную сделку с Ираном в ближайшее время, заявил в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он пригрозил уничтожением электростанций и нефтяных скважин Исламской Республики, если договоренность не будет достигнута.

Был достигнут значительный прогресс, — написал Трамп.

Кроме того, американский лидер пригрозил ударами по объектам энергетической инфраструктуры Ирана в случае срыва мирного соглашения и закрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что речь идет о ключевых объектах, включая электростанции, нефтяные скважины и остров Харк.

Ранее аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».