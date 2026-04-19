19 апреля 2026 в 23:57

Пообщавшийся с Лукашенко журналист объяснил, почему его называют «батькой»

Журналист Санчес: Лукашенко заслужил свое прозвище из-за искренности и простоты

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему народ называет политика «батькой». По словам журналиста, причина кроется в искренности и простоте главы государства, передает телеканал «Беларусь 1».

Потому что он искренний, а искренность — это то, что мы обычно не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет, он не марионетка, — заявил Санчес.

Ведущий RT подчеркнул сильный антикоррупционный инстинкт президента Белоруссии, а также его искреннюю борьбу за простых людей. Именно это, по мнению журналиста, вызывает у граждан чувство родственной связи с главой государства.

В подарок Лукашенко Санчес привез свою книгу об американской политике с подписью «Спасибо, что боретесь за добро». В ответ президент пообещал, что его младший сын Николай, хорошо знающий английский, прочтет ему основное из книги.

Беседа завершилась на дружеской ноте: журналист пригласил президента на рыбалку. Глава государства с удовольствием принял приглашение, пообещав взять с собой сына Николая.

Ранее Лукашенко заявил, что его сын обучался в обычной деревенской школе на общих основаниях вместе с другими учениками. Глава республики отметил, что Николай поступил в Пекинский университет, но продолжает поддерживать связи со многими одноклассниками.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
