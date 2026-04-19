В США признали горькую для себя правду о российском оружии в зоне СВО MWM: российские ТОС продолжают играть ключевую роль на передовой в зоне СВО

Российские тяжелые огнеметные системы продолжают играть ключевую роль на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, указали авторы американского издания Military Watch Magazine. По мнению западных аналитиков, именно ТОС стали одним из самых эффективных средств на передовой, их боевым характеристикам посвящена большая часть статьи.

Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине, — говорится в материале.

Важным этапом в развитии данного вида оружия, как пишет MWM, стала разработка новейшей системы ТОС-2 «Тосочка». Эта машина, созданная на колесном шасси автомобиля «Урал-63704-0010» с бронированной кабиной, обеспечивает значительно большую гибкость при нанесении ударов.

Она обладает меньшим весом и повышенной мобильностью, что облегчает транспортировку, а также имеет скромные потребности в техническом обслуживании и расходе топлива. «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированной техники противника. Дальность стрельбы достигает 20 километров.

В Министерстве обороны РФ неоднократно отмечали высокую огневую мощь и маневренность ТОС-2. В ведомстве подтверждали, что эта боевая машина, состоящая на вооружении войск РХБЗ, способна эффективно уничтожать укрепления и технику противника.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. По его словам, такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.