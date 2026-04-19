19 апреля 2026 в 23:48

В США признали горькую для себя правду о российском оружии в зоне СВО

MWM: российские ТОС продолжают играть ключевую роль на передовой в зоне СВО

Российские тяжелые огнеметные системы продолжают играть ключевую роль на поле боя в зоне проведения специальной военной операции, указали авторы американского издания Military Watch Magazine. По мнению западных аналитиков, именно ТОС стали одним из самых эффективных средств на передовой, их боевым характеристикам посвящена большая часть статьи.

Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине, — говорится в материале.

Важным этапом в развитии данного вида оружия, как пишет MWM, стала разработка новейшей системы ТОС-2 «Тосочка». Эта машина, созданная на колесном шасси автомобиля «Урал-63704-0010» с бронированной кабиной, обеспечивает значительно большую гибкость при нанесении ударов.

Она обладает меньшим весом и повышенной мобильностью, что облегчает транспортировку, а также имеет скромные потребности в техническом обслуживании и расходе топлива. «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированной техники противника. Дальность стрельбы достигает 20 километров.

В Министерстве обороны РФ неоднократно отмечали высокую огневую мощь и маневренность ТОС-2. В ведомстве подтверждали, что эта боевая машина, состоящая на вооружении войск РХБЗ, способна эффективно уничтожать укрепления и технику противника.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. По его словам, такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

