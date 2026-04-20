«Я не понимаю их»: во Франции осудили Трампа за нападки на папу римского

Президент США Дональд Трамп не должен критиковать папу римского Льва XIV, выразил уверенность министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Radio J. По его словам, выпады американского лидера в адрес понтифика неприемлемы.
Конфликт между Вашингтоном и Ватиканом разгорелся после того, как папа римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. Он осуждал угрозы со стороны Трампа в адрес иранского народа.
В ответ американский президент обрушился на понтифика с заявлениями, что ему не нужен глава католической церкви, выступающий против его политики. Более того, Трамп заявил, что Льва XIV не было бы в Ватикане, не будь он сам в Белом доме.
Я не понимаю их (эти заявления) и не считаю, что они приемлемы, поскольку миссия понтифика — призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах, — сказал Барро.
Сам папа римский демонстративно игнорирует личные выпады Трампа. Он указал, что продолжит отстаивать антивоенную позицию.
Ранее понтифик обратил внимание, что режим прекращения огня в Ливане стал поводом для надежды. Он подчеркнул, что это событие можно назвать проблеском облегчения для всего региона. Папа римский призвал продолжить переговоры, чтобы на Ближнем Востоке установился постоянный мир.