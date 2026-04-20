20 апреля 2026 в 00:35

«Я не понимаю их»: во Франции осудили Трампа за нападки на папу римского

Глава МИД Франции Барро назвал слова Трампа про папу римского неприемлемыми

Президент США Дональд Трамп не должен критиковать папу римского Льва XIV, выразил уверенность министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Radio J. По его словам, выпады американского лидера в адрес понтифика неприемлемы.

Конфликт между Вашингтоном и Ватиканом разгорелся после того, как папа римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. Он осуждал угрозы со стороны Трампа в адрес иранского народа.

В ответ американский президент обрушился на понтифика с заявлениями, что ему не нужен глава католической церкви, выступающий против его политики. Более того, Трамп заявил, что Льва XIV не было бы в Ватикане, не будь он сам в Белом доме.

Я не понимаю их (эти заявления) и не считаю, что они приемлемы, поскольку миссия понтифика — призывать к миру и братству повсюду и при любых обстоятельствах, — сказал Барро.

Сам папа римский демонстративно игнорирует личные выпады Трампа. Он указал, что продолжит отстаивать антивоенную позицию.

Ранее понтифик обратил внимание, что режим прекращения огня в Ливане стал поводом для надежды. Он подчеркнул, что это событие можно назвать проблеском облегчения для всего региона. Папа римский призвал продолжить переговоры, чтобы на Ближнем Востоке установился постоянный мир.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
