Западные лидеры безрассудно и все более явно обсуждают использование и распространение ядерного оружия, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, у ряда стран ЕС (в частности, Германии) есть технические возможности для этого.

Сейчас многие страны, мы это фиксируем, начали более открыто, более явно, более безрассудно рассуждать об использовании ядерного оружия, о возобновлении разработок. А мы понимаем, что техническая возможность такая существует во многих странах, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

Также зампредседателя Совбеза заявлял, что современная Германия не имеет прочной правовой основы. По его словам, объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум.