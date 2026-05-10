День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 06:50

На Сахалине в автомобиле нашли тела трех мужчин

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе мыса Крильон на Сахалине в салоне автомобиля обнаружены тела трех мужчин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено.

Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются. Организована доследственная проверка.

Ранее полиция Волгограда задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.

До этого случилась массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге, которая закончилась стрельбой и поножовщиной. Как сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания.

Регионы
Россия
Сахалин
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии
Визит Фицо в Москву взбесил лидеров Евросоюза
Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»
Фицо раскрыл подробности разговора с Путиным про Зеленского
Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»
Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран
Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме
В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве
Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной
«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт
Стала известна судьба брошенной в аэропорту Антальи девочки
Названа самая популярная у россиян страна Европы
Пассажиров лайнера со смертельным хантавирусом эвакуируют спецрейсами
«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ
Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая
Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит
Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли
ВСУ открыли огонь по укрывшимся дезертирам в Сумской области
Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.