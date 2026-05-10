На Сахалине в автомобиле нашли тела трех мужчин

В районе мыса Крильон на Сахалине в салоне автомобиля обнаружены тела трех мужчин, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено.

Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются. Организована доследственная проверка.

Ранее полиция Волгограда задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.

До этого случилась массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге, которая закончилась стрельбой и поножовщиной. Как сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания.