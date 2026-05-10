10 мая 2026 в 07:18

В России назвали средний размер пенсий госслужащих

СФР: средняя пенсия госслужащих составила 39,3 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет более 39,3 тыс. рублей в месяц, передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Всего в этой категории числится около 97,8 тысячи человек.

На 1 апреля средняя пенсия граждан достигла 39 388,98 рубля. Согласно данным, работающие пенсионеры из числа госслужащих получают в среднем 40 338,84 рубля, тогда как неработающие чуть меньше, 39 272,73 рубля.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим россиянам запланирован на 1 августа 2026 года. Индексация пройдет 1 октября.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что блогеры, которые буду вносить страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.

Общество
Россия
Социальный фонд
пенсии
