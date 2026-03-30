В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов

Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов

Издание Forbes сообщило, что глава Минцифры Максут Шадаев якобы предложил бизнесу ввести плату за использование VPN-сервисов и ограничить доступ к цифровым платформам для пользователей, применяющих средства обхода блокировок. Источник журналистов сообщил, что новшества могут вступить в силу с 1 мая.

По версии издания, 28 марта глава Минцифры провел два совещания с бизнесом. В первом участвовали крупные операторы связи, во втором — представители цифровых платформ и интернет-ретейла, включая маркетплейсы. В частности, как говорится в материале, операторам предложили ввести плату за использование свыше 15 ГБ международного трафика в месяц в мобильных сетях.

Ранее сообщалось, что свыше двух десятков VPN-сервисов пропали из магазина приложений App Store. По информации журналистов, они были удалены по требованию Роскомнадзора. При этом масштабная чистка коснулась исключительно российского региона.

До этого первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что тотальный запрет VPN-сервисов в России не планируется. По его словам, подобные инициативы не обсуждаются, а ограничения будут носить точечный характер в отношении тех, кто нарушает российское законодательство.

