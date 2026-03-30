ВСУ начали использовать «дроны-мопеды»

ВСУ начали применять на Донецком направлении ударные дроны не только с автоматическим наведением, но и корректируемые оператором, сообщил зенитчик группировки войск «Центр» с позывным Крава. По его словам, которые приводит ТАСС, за ночь противник может использовать сотни таких БПЛА. Дальность их полета может достигать нескольких тысяч км. Боевая часть — от 50 до 100 кг. Чаще всего встречаются украинские БПЛА «Лютый», FP-1 и FP-2.

Насколько я знаю, сейчас начали уже внедрять вот эти «мопеды», которые оператор тоже доводит, но не массово, насколько я знаю, но тоже они встречаются, — отметил он.

Ранее штурмовик с позывным Отец рассказал, как неизвестный боец с позывным Дядя Ваня спас жизнь российским спецназовцам в ходе боев в ДНР. По его словам, штурмовики попали в огненную ловушку между украинскими «секретами» в лесопосадке. К ним на помощь пришел оператор гранатомета из соседней посадки и открыл плотный огонь по позициям противника. Спецназовцам благодаря ему удалось выбраться. Прикрывавший отход товарищей «ангел-хранитель» с гранатометом принял на себя ураганный огонь противника и получил множественные тяжелые ранения.