Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:23

Пойманный в Москве агент украинской разведки хотел сменить сторону

Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный в Москве за подготовку взрыва у объектов Минобороны признался на допросе, что планировал после совершения теракта перейти на сторону Украины, передает ТАСС. Согласно видеозаписи, опубликованной ФСБ, мужчина действовал по указанию кураторов, но должен был самостоятельно определить наиболее уязвимое место для закладки самодельного взрывного устройства.

В ходе следственных действий подозреваемый раскрыл детали своего сотрудничества с украинскими спецслужбами, которые обещали ему помощь в пересечении границы.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Минобороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

До этого стало известно об обвинении жительницы Подмосковья в финансировании терроризма после перевода 100 Telegram Stars. По версии следствия, 60-летняя женщина перевела 100 звезд запрещенной организации. Инцидент произошел в начале апреля.

Москва
ФСБ
теракты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.