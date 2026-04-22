В Госдуме рассказали, какие предметы необходимо декларировать на таможне Депутат Тарбаев: антиквариат и ювелирные изделия необходимо декларировать

Антиквариат и ювелирные изделия необходимо декларировать во время поездок, рассказал LIFE.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что декларации подлежат денежные средства на сумму более $10 тыс.

Денежные средства в безналичной форме, доступ к которым осуществляется через банковские карты или электронные кошельки, декларировать не нужно, — рассказал Тарбаев.

Депутат подчеркнул, что декларировать необходимо и личные вещи стоимостью более миллиона рублей. По его словам, этот список включает редкие виды растений и животных, минералы, драгоценные металлы, государственные награды, оружие и сильнодействующие лекарственные средства.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска Забайкальск сотрудники Читинской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 16 когтей медведя. Инцидент произошел во время досмотра багажа иностранного туриста, который направлялся в Китай.