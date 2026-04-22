Следы аварии на Чернобыльской АЭС обнаружили в австрийских продуктах

Следы радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор обнаруживаются в почве и продуктах Верхней Австрии, сообщает газета Krone Zeitung. Исследования показали наличие изотопа цезия-137 в ряде образцов, включая молоко, грибы и мясо дичи.

Регион Верхней Австрии оказался наиболее подвержен радиоактивным осадкам после аварии 1986 года из-за интенсивных дождей, прошедших в районах Мюльфиртель, Центральном и Зальцкаммергут. На этих территориях концентрация цезия в почве остается заметной. В период с апреля 2021 года по апрель 2026 года специалисты проанализировали 601 образец продуктов питания.

В двух образцах сырого молока его концентрация даже превысила допустимый предел для молока согласно Договору об учреждении Европейского общества по атомной энергии, — говорится в публикации.

Наличие изотопа также зафиксировано в зерновых и бобовых культурах. В мясе дичи уровень радиации оказался значительно выше и достигал 238 беккерелей на килограмм, тогда как в сыром молоке он составлял около 0,5 беккереля. Эксперты отмечают, что эпизодическое употребление продуктов с повышенным уровнем радиации не представляет значительной угрозы. По их оценке, радиационная нагрузка за один час полета на высоте около 10 километров превышает воздействие от употребления 200 граммов диких грибов или мяса с уровнем загрязнения до 1000 беккерелей.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия выделят 2 млрд российских рублей на новую, шестую программу ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Объем финансирования этих программ с 1998 года достиг $66 млн (более 5 млрд рублей) только для Минска.