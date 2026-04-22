22 апреля 2026 в 10:29

Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии Федеральной службы безопасности почетного наименования «имени Ф. Э. Дзержинского». Согласно тексту документа, решение принято с учетом выдающихся заслуг личного состава вуза в деле профессиональной подготовки кадров для органов госбезопасности.

В указе подчеркивается вклад вуза в обеспечение защиты государственных интересов и сохранение преемственности традиций. Теперь официальное название учреждения — Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Аркадия Шипунова. Мероприятия в честь конструктора пройдут в 2027 году. Путин поручил создать оргкомитет, а также составить и утвердить план основных мероприятий. Академик Шипунов родился 7 ноября 1927 года в Орловской губернии. С 1962 по 2006 год он был генеральным конструктором ГУП «Конструкторское бюро приборостроения».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

