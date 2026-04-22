Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии Федеральной службы безопасности почетного наименования «имени Ф. Э. Дзержинского». Согласно тексту документа, решение принято с учетом выдающихся заслуг личного состава вуза в деле профессиональной подготовки кадров для органов госбезопасности.

В указе подчеркивается вклад вуза в обеспечение защиты государственных интересов и сохранение преемственности традиций. Теперь официальное название учреждения — Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения академика Аркадия Шипунова. Мероприятия в честь конструктора пройдут в 2027 году. Путин поручил создать оргкомитет, а также составить и утвердить план основных мероприятий. Академик Шипунов родился 7 ноября 1927 года в Орловской губернии. С 1962 по 2006 год он был генеральным конструктором ГУП «Конструкторское бюро приборостроения».