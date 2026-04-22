22 апреля 2026 в 10:45

Стало известно, в чем признался пойманный в Москве украинский агент

Пойманный ФСБ украинский агент признался, что место для теракта выбирал сам

Россиянин, арестованный за подготовку теракта у объектов Министерства обороны в Москве, дал признательные показания и раскрыл схему своего сотрудничества с украинской стороной, передает ТАСС. На первом допросе мужчина рассказал, что самостоятельно вышел на связь с кураторами через специализированный бот в мессенджере. По его словам, кураторы предоставили ему полную свободу действий в выборе конкретной точки для диверсии.

Я решил покинуть Российскую Федерацию, перейти на сторону Украины. Через Telegram-канал я нашел бот и через этот бот связался с куратором, — сообщил задержанный.

После прибытия в столицу злоумышленник провел разведку трех объектов по указанным координатам и ожидал получения взрывного устройства. Планировалось, что подрыв будет осуществлен дистанционно с помощью пульта управления, однако реализовать замысел не удалось из-за оперативного вмешательства сотрудников ФСБ.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Минобороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Москва
теракты
диверсии
ФСБ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

