Стало известно, в чем признался пойманный в Москве украинский агент Пойманный ФСБ украинский агент признался, что место для теракта выбирал сам

Россиянин, арестованный за подготовку теракта у объектов Министерства обороны в Москве, дал признательные показания и раскрыл схему своего сотрудничества с украинской стороной, передает ТАСС. На первом допросе мужчина рассказал, что самостоятельно вышел на связь с кураторами через специализированный бот в мессенджере. По его словам, кураторы предоставили ему полную свободу действий в выборе конкретной точки для диверсии.

Я решил покинуть Российскую Федерацию, перейти на сторону Украины. Через Telegram-канал я нашел бот и через этот бот связался с куратором, — сообщил задержанный.

После прибытия в столицу злоумышленник провел разведку трех объектов по указанным координатам и ожидал получения взрывного устройства. Планировалось, что подрыв будет осуществлен дистанционно с помощью пульта управления, однако реализовать замысел не удалось из-за оперативного вмешательства сотрудников ФСБ.

Ранее в Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента ГУР Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Минобороны РФ. Задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.