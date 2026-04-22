Житель Пензы напал с трубой на главу района

Каменский городской суд Пензенской области приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба суда. В публикации говорится, что мужчина, вооружившись металлической трубой, напал на главу районной администрации.

Он успел несколько раз ударить жертву. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы.

Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), — указали в суде.

