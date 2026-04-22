22 апреля 2026 в 11:46

Житель Пензы напал с трубой на главу района

Жителя Пензы приговорили к двум годам колонии за нападение на главу района

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Каменский городской суд Пензенской области приговорил местного жителя к двум годам колонии-поселения, сообщает пресс-служба суда. В публикации говорится, что мужчина, вооружившись металлической трубой, напал на главу районной администрации.

Он успел несколько раз ударить жертву. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки и многочисленные ушибы.

Суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), — указали в суде.

Ранее Пермский краевой суд решил оставить под стражей подростка, который напал на учительницу школы № 5 в городе Добрянке. Адвокат несовершеннолетнего подавала апелляцию, требуя заменить эту меру пресечения на домашний арест.

До этого Северский городской суд Томской области приговорил двух несовершеннолетних к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии за поджог релейных шкафов по заданию украинских спецслужб. Подростков поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
