Хирург рассказал о рисках сидячей работы

Сидячая работа в офисе может способствовать развитию артроза, рассказал LIFE.ru врач высшей категории, хирург, ортопед-травматолог Павел Семиченков. Он отметил, что такие проблемы могут накапливаться и годами не давать о себе знать.

Если долго сидеть, особенно на неудобном стуле или с сутулой спиной, нагрузка на бедра и поясницу распределяется неправильно. Мышцы вокруг суставов перестают работать, кровоток замедляется, — рассказал Семиченков.

Хирург подчеркнул, что работа за компьютером перегружает кисти, локти и плечи, что может вызвать туннельный синдром и воспаление сухожилий. Он посоветовал каждый час делать небольшую разминку и следить за осанкой.

Ранее хирург Зухра Балакеримова рассказала, что появление «вдовьего горба» у женщин может быть связано с нарушением осанки, гормональными изменениями и возрастным снижением тонуса мышц. По ее словам, этот дефект со временем способен привести не только к визуальному дискомфорту, но и к серьезным физическим проблемам.