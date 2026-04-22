22 апреля 2026 в 11:30

«Место фашистов — в тюрьме»: Канье Уэсту запретили въезд в Польшу

Канье Уэсту запретили въезд в Польшу и назвали его фашистом

Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Польшу, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в соцсетях. Решение последовало за отменой концерта артиста в Хожуве, который должен был состояться 19 июня.

Демократия имеет право защищаться от радикалов. Пан Канье Уэст в Польшу не въедет. Место фашистов — в тюрьме, — написал Сикорский.

Причиной столь жесткой позиции польских властей стали неоднократные антисемитские высказывания Уэста и использование им нацистской символики в дизайне одежды. Несмотря на то что в начале 2026 года музыкант принес официальные извинения через Wall Street Journal, сославшись на ментальные проблемы и биполярное расстройство, Варшава сочла его присутствие в стране нежелательным.

Ранее министр культуры Польши Марта Теньковская выступила с резкой критикой в адрес певца. Она заявила, что приезд рэпера, симпатизирующего фюреру Германии Адольфу Гитлеру, недопустим, и напомнила, что в годы ВОВ в стране работали немецкие лагеря смерти, где гибли миллионы людей.

