Грамота Екатерины Великой и Библия XVIII века в переводе богослова Мартина Лютера были похищены при участии украинских военных, заявил РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин. По его словам, экспонаты пропали до разрушительного пожара 2022 года.

Они не могли полностью исчезнуть, они должны были, по крайней мере, если не расплавиться, то оплавиться. Их нет. Из этого можно сделать вывод, что предметы были похищены до пожара. Другой вопрос: конкретно — кем? Военные Украины. Прямых свидетелей, кто видел, — нет. Здесь были военные — это точно. <...> Вполне возможно, что это было сделано, чтобы просто продать какому-нибудь коллекционеру, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что командиры Сил логистики ВСУ Владимир Карпенко и Олег Липийчук подозреваются в хищении около 600 млн гривен (около 1 млрд рублей) на закупке дров для армии. Источник рассказал, что они действовали через фиктивные договоры, которые заключались со студенткой, работницей больницы и пенсионерами. Примечательно, что Липийчук уже является фигурантом пяти уголовных дел.