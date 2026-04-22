Ключевая ставка может снизиться до 12% Глава ВТБ Костин: ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12%

Ключевая ставка Центрального банка России к концу 2026 года снизится и не превысит порога в 12%, высказал мнение глава ВТБ Андрей Костин. Свой прогноз банкир озвучил в контексте обсуждения долгосрочных трендов в российской экономике и постепенного замедления инфляционных процессов, передает ТАСС.

Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%, — отметил глава ВТБ.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

В марте совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.