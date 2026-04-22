Ключевая ставка может снизиться до 12%

22 апреля 2026 в 11:48

Глава ВТБ Костин: ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 12%

Ключевая ставка Центрального банка России к концу 2026 года снизится и не превысит порога в 12%, высказал мнение глава ВТБ Андрей Костин. Свой прогноз банкир озвучил в контексте обсуждения долгосрочных трендов в российской экономике и постепенного замедления инфляционных процессов, передает ТАСС.

Мы считаем, что на конец года ставка не должна превышать 12%, — отметил глава ВТБ.

Ранее депутат Анатолий Аксаков допустил, что ключевую ставку в России могут снизить уже в ближайшие месяцы, причем сразу на 1,5 процентного пункта. Он отметил, что у Центрального банка есть все возможности для такого шага.

В марте совет директоров Центробанка в ходе заседания принял решение о снижении ключевой ставки до 15%. Это уже второе понижение подряд с начала текущего года. В регуляторе отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что высокий уровень ключевой ставки сдерживает запуск новых дорожных инициатив в стране с использованием средств из внебюджетных источников. Он добавил, что работа по подготовке проектов при этом продолжается.

ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой
Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены
Жителю Бурятии вынесли приговор за нападение на собутыльника с кирпичом
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
