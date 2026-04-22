Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 11:48

Спорт или истязания: вдовец кинул на живот девятилетнего сына нож

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье против отца-вдовца завели уголовное дело. Мужчина выложил в чате поселка видео, где он кидает на живот своего сына нож. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Смех здесь неуместен»

Фигурант дела — 42-летний многодетный отец. Вместе с двумя дочерьми и двумя сыновьями он живет в деревне Жаворонки под Одинцово. Известно, что мать четверых детей умерла в возрасте 25 лет. Ее похоронили в 2021 году. При каких обстоятельствах скончалась девушка — неизвестно.

Скандальное видео вдовец выложил 19 августа в чат поселка на 1,7 тыс. человек. На записи видно, что один из сыновей лежит дома на полу.

«Сыну уже девять лет. Уже начинаем практики. Лиза в этом возрасте уже ходила по стеклам и уже ножи отражала. Кидаю нож в пол», — демонстрирует отец подлинность острого предмета.

В кадре видно, что острие ножа втыкается в пол. После мужчина берет нож, подходит к сыну и говорит, что сейчас проделает то же самое над животом мальчика. Ребенок при этом через смех говорит: «Я боюсь».

«Смех тут неуместен. Ты должен сделать это состояние. Я в тебя кидаю нож. Кидаю нож с большой высоты ему в живот», — говорит мужчина за кадром.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дело по двум статьям

Запись распространилась в социальных сетях и вызвала массу осуждений в адрес родителей. Вечером 21 апреля на ситуацию отреагировали в Следственном комитете.

«В социальных медиа размещена видеозапись, согласно которой житель Подмосковья бросает кухонный нож с высоты в область живота своего сына. Также сообщается о применении им иных опасных и недопустимых методов воспитания в отношении троих детей, в том числе о принуждении девятилетней дочери ходить по битому стеклу», — рассказали в пресс-службе Следкома.

Против отца завели уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ему предоставят доклад о ходе разбирательства.

«Дети у него замечательные»

В поселке, где живет вдовец с четырьмя детьми, местные жители за него вступились. По их словам, отец занимается воспитанием детей и опубликованные кадры — это часть спортивной тренировки.

«В курсе, но так же мы в курсе, кто он такой! Он прекрасный отец, воспитывает один детей, и дети у него замечательные!» — объясняет еще один житель деревни Жаворонки.

Об отце известно, что он родился и получил образование в Белоруссии. По данным MSK1.ru, мужчина получил диплом Белорусского государственного экономического университета в Минске. На страницах в соцсетях видно, что мужчина некоторое время работал консультантом в магазине техники.

Читайте также:

«Он мочился на меня и снимал это»: автора уроков мужества ждет суд

Расчленитель рвется на свободу: суд отверг предложение доцента Соколова

Представлялся электриком: астраханский педофил изнасиловал 11 детей

Насиловал у могил: педофил 11 лет скрывался от следствия

«Я хотела, чтобы он умер»: падчерица посадила отчима-педофила на 15 лет

Общество
Россия
Подмосковье
родители
дети
насилие
домашнее насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.