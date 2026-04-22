Спорт или истязания: вдовец кинул на живот девятилетнего сына нож

В Подмосковье против отца-вдовца завели уголовное дело. Мужчина выложил в чате поселка видео, где он кидает на живот своего сына нож. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

«Смех здесь неуместен»

Фигурант дела — 42-летний многодетный отец. Вместе с двумя дочерьми и двумя сыновьями он живет в деревне Жаворонки под Одинцово. Известно, что мать четверых детей умерла в возрасте 25 лет. Ее похоронили в 2021 году. При каких обстоятельствах скончалась девушка — неизвестно.

Скандальное видео вдовец выложил 19 августа в чат поселка на 1,7 тыс. человек. На записи видно, что один из сыновей лежит дома на полу.

«Сыну уже девять лет. Уже начинаем практики. Лиза в этом возрасте уже ходила по стеклам и уже ножи отражала. Кидаю нож в пол», — демонстрирует отец подлинность острого предмета.

В кадре видно, что острие ножа втыкается в пол. После мужчина берет нож, подходит к сыну и говорит, что сейчас проделает то же самое над животом мальчика. Ребенок при этом через смех говорит: «Я боюсь».

«Смех тут неуместен. Ты должен сделать это состояние. Я в тебя кидаю нож. Кидаю нож с большой высоты ему в живот», — говорит мужчина за кадром.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дело по двум статьям

Запись распространилась в социальных сетях и вызвала массу осуждений в адрес родителей. Вечером 21 апреля на ситуацию отреагировали в Следственном комитете.

«В социальных медиа размещена видеозапись, согласно которой житель Подмосковья бросает кухонный нож с высоты в область живота своего сына. Также сообщается о применении им иных опасных и недопустимых методов воспитания в отношении троих детей, в том числе о принуждении девятилетней дочери ходить по битому стеклу», — рассказали в пресс-службе Следкома.

Против отца завели уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ему предоставят доклад о ходе разбирательства.

«Дети у него замечательные»

В поселке, где живет вдовец с четырьмя детьми, местные жители за него вступились. По их словам, отец занимается воспитанием детей и опубликованные кадры — это часть спортивной тренировки.

«В курсе, но так же мы в курсе, кто он такой! Он прекрасный отец, воспитывает один детей, и дети у него замечательные!» — объясняет еще один житель деревни Жаворонки.

Об отце известно, что он родился и получил образование в Белоруссии. По данным MSK1.ru, мужчина получил диплом Белорусского государственного экономического университета в Минске. На страницах в соцсетях видно, что мужчина некоторое время работал консультантом в магазине техники.

