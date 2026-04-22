Россиян предупредили о неочевидной опасности сна в наушниках

Аудиолог Дикопольцев: привычка спать в наушниках грозит потерей слуха

Привычка спать в наушниках-вкладышах приводит к постепенному ухудшению слуха, в том числе его преждевременной частичной потере, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» аудиолог Никита Дикопольцев. По его словам, ключевая проблема состоит не только в громкости звука, но и в отсутствии естественного отдыха. Во время сна наушники работают беспрерывно, что негативно влияет на сенсорные волосковые клетки улитки.

Кохлеарные волосковые клетки не умеют «отдыхать» под воздействием постоянного шума. Когда молодые люди засыпают с наушниками-вкладышами, пусть даже на фоновой громкости 40–50 дБ, они запускают процесс ускоренного апоптоза — программируемой гибели этих клеток. Это не вызывает боли, совершенно незаметно, но необратимо. В 25–30 лет мы наблюдаем у таких пациентов аудиограммы, характерные для 45–50-летних, — отметил Дикопольцев.

Врач подчеркнул, что сон в таких наушниках усугубляет и механический фактор. В отличие от полноразмерных моделей, вакуумные вкладыши нарушают естественную вентиляцию слухового прохода. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для хронического воспаления.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев заявил, что использование чужих наушников-вкладышей может привести к развитию ушной инфекции. Он напомнил, что в амбушюрах этого девайса могут размножаться микробы и грибки.

